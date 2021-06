Junge nachts ins Gebirge ausgebüxt

#Firenze, senza esito nella notte le ricerche del bimbo disperso a Palazzuolo sul Senio. Le operazioni dei #vigilidelfuoco e degli altri soccorritori proseguono senza sosta nell’area impervia [#23giugno 8:30] pic.twitter.com/W3wOoqHDdl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2021

Als seine Eltern am Montag um Mitternacht ein letztes Mal nach ihm schauten, war er nicht mehr in seinem Bett. Seit Dienstagmorgen suchen 200 Personen, darunter Polizei, Zivilschutz und nicht weniger als 18 Freiwilligen-Teams nach dem knapp zweijährigen Nicola Tanturli. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Nicola lebt mit seinen Eltern in Mugello an der Grenze zwischen der Toscana und der Emilia Romagna in einem abgelegen Bauernhaus, das nur über eine unbefestigte Waldstraße zu erreichen ist. Die Eltern von Nicola sind Imker. Um ihren abgelegenen Hof herum liegen einzelne weitere verstreute Siedlungen des Öko-Dorfs Campanara, dem das Imkerpaar aber nicht angehört. Trotzdem waren es die benachbarten Bio-Bauern, die sich als erste an der Suche nach dem kleinen Nicola beteiligten.

«Wir durchkämmen jeden Zentimeter»

Sie suchten die ganze Nacht hindurch nach ihm. Als sich am Dienstagmorgen abzeichnete, dass Nicola nicht wieder auftaucht, schlugen sie Alarm bei den Carabinieri. Diese suchen seither mithilfe der Feuerwehr das Gebiet weitflächig mit Spürhunden ab. Auch ein Militärhelikopter ist im Einsatz. Er ist mit einem Wärmescanner ausgestattet, der selbst in der Nacht und in unzugänglichen Gebieten Personen erkennen kann.

«Wir suchen ihn mit Drohnen und Hubschraubern, mit Spürhunden, wir durchkämmen jeden Zentimeter des Waldes», sagte der Bürgermeister von Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti.

Der Einsatz konzentrierte sich zuerst auf einen Teich nahe des Imkerhofes. Es bestand die Befürchtung, Nicola könnte darin ertrunken sein. Nachdem Taucher den Teich abgesucht hatten, konnte das aber ausgeschlossen werden. Am Mittwochmorgen kam die Entwarnung: Die Rufe des Jungen hatten einen Mann aufmerksam gemacht, der ihn wohlauf in einer Schlucht fand.

Als Landkind gewohnt, sich frei zu bewegen

Die Behörden waren von allem Anfang an davon ausgegangen, dass sich Nicola selbständig aufgebrochen sei. Als «Landkind» sei der Kleine gewohnt, sich frei zu bewegen – im Haus wie draußen.

Die Region rund um Mugello gilt als Gebiet fernab der Zivilisation: Internet- und Telefonempfang seien dort mehr Ausnahme als Regelfall, berichtet «La Repubblica». Seit den 80er-Jahren wurden immer mehr der sich dort befindenden Höfe verlassen und erst in jüngster Zeit durch alternativ-biologische Bauern neu besiedelt. Darunter befinden sich viele Deutsche. Die Öko-Siedlung Campanara besteht heute aus sechs verstreuten Höfen, die von drei italienischen und drei ausländischen Familien bestellt werden.

(L'essentiel/Reto Heimann/dpa)