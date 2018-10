Diesen Pizza-​​Belag hat der Kunde nicht bestellt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weil er einem Kunden auf die Lieferung spuckte, droht einem Pizzaboten in den Türkei eine lange Haftstrafe. Bilder aus einer Überwachungskamera hatten den 18-jährigen Burak S. überführt. Wie mirror.co.uk berichtet, habe sich der Essenslieferant zudem selbst gefilmt, während er auf die Pizza spuckte. Danach sei er in den fünften Stock hochgefahren und habe die besudelte heiße Ware an den Kunden übergeben.

Burak S., der nach dem Vorfall in der Stadt Eskişehir seinen Job verlor, muss sich nun wegen des Vorwurfs der Gefährdung vor einem Strafgericht verantworten. Auf das Vergehen steht eine Strafe zwischen zwei und 15 Jahren Haft. Zudem droht ihm eine weitere Strafe von einem Konsumentenschutzgericht wegen «Beschädigung von Waren und Gefährdung der Gesundheit des Kunden»: Das Strafmaß reicht in diesem Punkt von vier Monaten bis drei Jahren Gefängnis.

Rache für Kollegin

Obwohl die Videobilder wenig Spielraum für Interpretationen lassen, bestreitet der Angeklagte, auf die Pizza gespuckt zu haben: Er habe die Box geöffnet und lediglich nachsehen wollen, ob die Lieferung die Fahrt heil überstanden habe. Burak S. erzählte dem Gericht, dass der Kunde ein «Problemkunde» sei und eine Kollegin am Telefon beschimpft habe. Der Empfänger der bespuckten Pizza wies diese Darstellung allerdings zurück.

Laut Angaben der Daily Mail soll der Strafprozess kommenden Februar fortgesetzt werden. Forensische Experten sollen dann erörtern, inwiefern der «Sabber-Belag» den Kunden des Lieferdienstes gesundheitlich gefährdet habe.

(L'essentiel)