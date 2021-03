Sie dürfen sich seit einem Jahr endlich wieder küssen

Lola und Bill Fuller (beide 93) leben seit neun Jahren in einem Altersheim in Doylesville im US-Bundesstaat Pennsylvania. Weil sie unterschiedliche Pflegebedürfnissen haben – Lola ist auf den Rollstuhl angewiesen – ist das Ehepaar aber in verschiedenen Abteilungen untergebracht. Und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mussten die beiden rund ein Jahr lang auf den gemeinsamen Sonntagsbrunch verzichten. «Mami fragte mich immer wieder, wo Papa ist», berichtet Tochter Ann Teschner.

Dieser Tage haben nun beide ihre Covid-19-Impfungen erhalten. Und dann kam der große Moment: Das Paar durfte sich zum ersten Mal wieder Angesicht zu Angesicht treffen, wie «6ABC» berichtet. «Ich werde ihr einen dicken Kuss geben», freute sich Bill im Vorfeld, «eine Umarmung ist nur die halbe Sache.»

Liebesrezept: «Nie streiten»

Schließlich war es soweit: Das Paar wurde zusammengeführt und durfte sich wieder ein gemeinsames romantisches Essen gönnen. Bill fragte Ann: «Darf ich sie nun umarmen?» Ann antwortete: «Wir sind nun alle geimpft.» So streiften die beiden Turteltauben ihre Schutzmasken ab und tauschten einen innigen Kuss aus. «Wie war das», fragte er Lola. «Wundervoll! Tu es nochmal», antwortete seine Frau. Laut Ann sorgte das Treffen für eine sofortige Verwandlung bei ihren Eltern: «Sie sahen danach deutlich jünger aus.»

Das Paar schwelgte bei seinem Treffen auch in Erinnerungen, etwa als sie vor 72 Jahren ihr erstes Date in einer Eisbahn hatten und Bill Lolas Schlittschuhe schnürte. Bill verriet dem Sender auch das Geheimnis der robusten Beziehung des Paares: «Nie streiten. Und viel küssen.»



(L'essentiel/Felix Traber)