Containerschiff im Suezkanal freigelegt

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping am frühen Montagmorgen mit.

Der teilweise Durchbruch sei nach intensiven Bemühungen während einer Springflut erfolgt. Daran waren zehn Schlepper beteiligt, außerdem wurde Sand um das Schiff abgesaugt.

Es blieb zunächst aber unklar, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann. Die Hilfs- und Bergungsteams am Suezkanal hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das Schiff eines japanischen Eigentümers zu befreien, das am Dienstag auf Grund gelaufen war. Von Vorteil war dabei die hohe Flut bei Vollmond in der Nacht zum Montag. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiterhin erfolglos bleiben sollten.

«Das Boot schwimmt»

Nach der Erfolgsmeldung vom Montagmorgen kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal. «Das Boot schwimmt», sagt ein Mann an Bord eines Schiffs und streckt seinen Daumen nach oben

Wann die «Ever Given», die in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal unterwegs war, ihre Fahrt fortsetzen kann, war nach der Erfolgsmeldung zunächst unklar. Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete von 450 wartenden Schiffen. Die «Ever Given» blockierte zwischenzeitlich über 370 Schiffe, die ebenfalls durch den Suezkanal fahren hätten wollen.

15 Tage mehr um Afrika herum

Bloomberg sprach von 450 Schiffen. In den letzten Tagen gingen viele Reedereien dazu über, den langen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung zu machen. Dieser nimmt allerdings 15 Tage mehr in Anspruch als die Fahrt durch den Suezkanal.

Schweizer Detailhändler fürchteten um Lieferengpässe bei gewissen Produkten des täglichen Bedarfs. So bezieht die Migros etwa Möbel und Textilien aus Vietnam und Indien und transportiert diese durch den Suezkanal. Noch habe man aber keine Nachschubprobleme, betonten die Schweizer Detailhändler unisono. Ab wann der Suezkanal wieder vollständig passierbar sein wird, ist noch unklar.

