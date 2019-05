Mindestens ein Opfer bei Feuer-​​Bruchlandung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein russisches Passagierflugzeug kurz nach dem Start Feuer gefangen und musste nach Moskau zurückkehren. Auf Bildern war zu sehen, wie das Flugzeug in Moskau in Flammen stand und von einer schwarzen Rauchwolke bedeckt war. Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten am Sonntag, dass es einen Brand gegeben hatte, sie nannten zunächst aber keine Details.

Mehrere Verletzte, ein Todesopfer

Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und die Crew der Aeroflot-Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 alarmiert, hieß es laut der russischen Agenturen. Daraufhin habe der Pilot beschlossen, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren. Eine Person ist ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. An Bord waren den Berichten zufolge 73 Menschen.

Ein Video zeigt, wie das Flugzeug bereits bei der Landung in Vollbrand steht. Laut Augenzeugen sollen die Passagiere über die Landebahn gerannt sein, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Suchoi Superjet 100 ist die erste Neuentwicklung des russischen Flugzeugbaus nach dem Ende der Sowjetunion, der Kurzstreckenflieger ist seit 2011 zugelassen. Die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot hatte erst im vergangenen Herbst den Kauf von weitere 100 Jets des Typs angekündigt.

