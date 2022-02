Mittelfinger kostet BMW-​​Fahrer 1200 Euro

Das Amtsgericht in Ratingen, einem Vorort von Düsseldorf, hat am Dienstag eine Strafe in Höhe von 1200 Euro gegen einen Autofahrer verhängt – wegen Beleidigung. Der Fahrer war im Januar letzten Jahres geblitzt worden, als er in seinem BMW mit 60 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde über die Mettmanner-Straße gefahren war. Doch nicht diese «kleine» Geschwindigkeitsübertretung führte zur exemplarischen Strafe, sondern die Tatsache, dass der Fahrer seinen Mittelfinger zielgerichtet in die Radar-Kamera hielt, als er in überhöhtem Tempo vorbeifuhr.

Wie die Polizei NRW Mettmann auf ihrem Facebook-Account schreibt, handle es sich bei diesem Vorfall um ein weiteres Beispiel von «Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten». Immer wieder würden Radarmessgeräte «umgetreten, mit Warnwesten verhüllt, angesprüht oder einfach weggestellt», so die Behörde. Auch würden «geblitzte» Verkehrsteilnehmer manchmal die verbale Auseinandersetzung mit den Beamten suchen, die die Messstellen betreuen. «In einem Fall ist einer unserer Kollegen sogar körperlich angegriffen und verletzt worden», heißt es.

Was möglicherweise ebenfalls zur Strafe von 30 Tagessätzen á 40 Euro geführt habe, ist außerdem die Tatsache, dass der BMW-Fahrer keine Reue für seine Tat gezeigt habe. «Es kam zu keiner Entschuldigung», meldet die Polizei von Nordrhein-Westfalen weiter.

(L'essentiel/Karin Leuthold)