Neue Hinweise auf den mysteriösen Planeten 9

Auf der Suche nach einem möglichen neunten Planeten in unserem Sonnensystem sind Astronomen auf einen bisher unbekannten Zwergplaneten gestoßen. Dieser «The Goblin» («Kobold») genannte Himmelskörper ist nur etwa 300 Kilometer groß und bewegt sich in einer extrem langgezogenen Umlaufbahn. In seiner nächsten Position ist er etwa zweieinhalb Mal so weit von der Sonne entfernt wie der Zwergplanet Pluto. Der am weitesten entfernte Punkt seiner Reise bringt ihn 60-mal weiter hinaus als Pluto, in eine Region, die Oortsche Wolke genannt wird. Das ist 2300-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde.

Der Zwergplanet, der für eine Umkreisung der Sonne 40.000 Jahre braucht, ist der dritte Zwergplanet neben Sedna und 2012 VP113, der in dieser weit entfernten Region des Sonnensystems entdeckt worden ist. Die Tatsache, dass diese drei Objekte über ähnliche Umlaufbahnen verfügen, deutet darauf hin, dass sie von einem riesigen unbekannten Objekt beeinflusst werden, dem möglichen Planeten 9.

Von Hawaii aus entdeckt

Konstantin Batygin vom Caltech in Pasadena, Kalifornien, der 2016 erstmals einen Planeten 9 ins Spiel gebracht hatte, sprach gegenüber dem «Guardian» von einer wirklich großartigen Entdeckung. «Trotz Jahrhunderten der Beobachtung sind unsere Kenntnisse des Sonnensystems unvollständig», so Batygin. Aber mit «The Goblin» haben man nun ein Objekt mehr, das auf einen Einfluss des Planeten 9 hindeute.

Der offizielle Name des Zwergplaneten lautet 2015 TG387, doch weil er um Halloween 2015 herum erstmals gesichtet wurde, haben ihm die Forscher den Spitznamen «The Goblin» verpasst. Entdeckt wurde er mit dem japanischen Subaru-Teleskop, das sich auf dem erloschenen Vulkan Mauna Kea in Hawaii befindet. Ab November wollen die Forscher weitere Beobachtungen starten in der Hoffnung, weitere Objekte oder sogar den mysteriösen Planeten 9 zu finden.

(L'essentiel/jcg)