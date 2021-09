Hund sperrte Paar aus Wohnmobil aus

Eigentlich wollten sie nur einen kurzen Halt machen, um sich die Füße zu vertreten und Schnappschüsse von den berühmten Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau zu machen, doch der Fotostopp eines Paares in Schwangau (D) endete mit einem Polizeieinsatz.

Die beiden hatten in der Eile den Motor laufen und ihren Hund im Wohnmobil zurückgelassen. Als dieser dann merkte, dass sich seine Besitzer mehr um die bayerischen Königsschlösser als um ihn kümmerten, begann er aufgeregt auf dem Beifahrersitz herumzuspringen und aus dem Fenster zu schauen. Laut Polizeibericht dürfte er dabei mit seiner Pfote den Verriegelungsknopf gedrückt haben, womit er automatisch auch die Fahrertür verriegelte.

Zum Glück kam zufällig eine Streife vorbei. Die Beamten boten dem ausgesperrten Paar ihre Hilfe an. Doch wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Mann mit Werkzeug ein Seitenfenster des Wohnmobils aushebeln und so in das Fahrzeug einsteigen.

(L'essentiel/dob)