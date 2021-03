Homosexuelle Paare sollen nicht gesegnet werden

Die Katholische Kirche kann laut einer Stellungnahme des Vatikans gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht segnen. Gott könne Sünde nicht segnen, erklärte die vatikanische Glaubenskongregation am Montag zur Begründung. Sie veröffentlichte eine formale Antwort auf die Frage, ob katholische Geistliche homosexuelle Partnerschaften segnen dürfen. Die Antwort in der zweiseitigen, von Papst Franziskus genehmigten und in sieben Sprachen veröffentlichten Stellungnahme lautet «nein».

(L'essentiel/DPA/pme)