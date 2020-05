«Ich dachte, es wäre ein Alien»

Was Latonya Lark aus Georgia passiert ist, wird wohl in die Rangliste der unwahrscheinlichsten Unfälle aufgenommen. Am 12. Mai fuhr sie in Savannah mit dem Auto zum Einkaufen, als sie plötzlich ein seltsames Objekt direkt auf sie zukommen sah. «Oh mein Gott, es ist ein Ziegelstein», habe sie ihrem Bruder noch zugerufen, wie sie dem Sender WSAV erzählt. Unverzüglich reduzierte Lark das Tempo, doch noch bevor die beiden realisierten, was vor sich geht, gab es einen großen Knall. Eine Schildkröte prallte direkt vor dem Beifahrer in die Windschutzscheibe.

Obwohl ihr Bruder es war, der bei dem Vorfall leicht verletzt wurde, versuchte er seine völlig aufgebrachte Schwester zu beruhigen. Schließlich hielten sie am Straßenrand an, um Hilfe zu rufen. Das Tier steckte inmitten der Scheibe fest. «Ich will nicht lügen, ich dachte es wäre eine Außerirdischer, als ich die Beine sah, die plötzlich aus dem Panzer glitten. Ich habe mich fürchterlich erschrocken.»

Polizei war sprachlos

Auch die daraufhin alarmierte Polizei war sprachlos. Niemand konnte sich erklären, wie das Tier in eine solche Lage geraten war. Wie durch ein Wunder hatte die Schildkröte den Unfall überlebt und dabei ein Bein verloren. In einer Tierpflegestation sollte sie wieder aufgepäppelt werden. Schlussendlich verstarb sie jedoch, weil sie zu viel Blut verloren hatte.

Die beiden Autoinsassen hatten mehr Glück. «Die Polizei sagt, wäre das Glas nicht so dick gewesen und wenn ich meine Fahrt nicht verlangsamt hätte, wäre der Unfall weitaus schlimmer ausgegangen», so Lark. Wie die Schildkröte überhaupt in der Windschutzscheibe hatte landen können, wird derzeit polizeilich ermittelt.

(L'essentiel/kat )