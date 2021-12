US-​​Millionär bei Sex-​​Orgie vergiftet und ausgeraubt

Es liest sich wie der Plot eines Krimis: Jose Rosado, ein 43-jähriger Millionär aus den USA, wird in Spanien vergiftet. Bei einer Orgie in einem Madrider Hotelzimmer flößen ihm zwei Männer eine Mischung aus Alkohol und Liquid Ecstasy ein. Mit der Kreditkarte des toten Millionärs gehen die beiden anschließend shoppen.

Wie spanische Medien berichten, kauften die mutmaßlichen Mörder kurze Zeit neue Computer, Handys und Juwelen, welche die Polizei sichergestellt hat. Zudem führten die beiden Männer bei ihrer Verhaftung etwa 2500 Euro Bargeld mit sich. Die Polizei geht nun davon aus, dass der US-Millionär in eine Club unterwegs war, von wo er dann die Tatverdächtigen auf sein Hotelzimmer mitnahm. Er wurde wohl gezielt abgefüllt und ausgeraubt.

Polizei ging von natürlichem Tod aus

Der Freund Rosados half der Polizei maßgeblich bei der Aufklärung des Falls, denn diese ging mangels äußerer Anzeichen anfänglich nicht von einem Mord aus. Als der langjährige Partner Rosado von Miami aus nicht erreichen konnte, alarmierte er die Polizei und konnte dieser sagen, was Rosado in die Ferien mitgenommen hatte. So kam die Polizei dem Diebstahl und schließlich auch dem Mordfall auf die Spur. Die beiden verhafteten Männer – ein Marokkaner und ein Rumäne – wurden beide schon mehrfach für «ähnliche» Verbrechen festgenommen, wie es seitens der Polizei hieß.

Sein Geld verdiente Jose Rosado als Manager der Firma Hijos de J. Barreras, des größten privaten Schiffbauers Spaniens.

(L'essentiel/Reto Bollmann)