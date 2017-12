Hier brechen zwei Männer aus dem Gefängnis aus

30 Zentimeter breit und 60 Zentimeter hoch ist die Öffnung, durch die sich die Insassen der JVA Plötzensee zwängten. Die Polizei veröffentlichte ein Standbild einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, wie einer der Männer dem anderen hilft.

Insgesamt vier Männer türmten am Donnerstag um 9 Uhr aus dem Gefängnis, wie ein Sprecher des Justizsenats sagte. Sie arbeiteten in der Kfz-Werkstatt des Gefängnisses. Von dort gelangen sie in den Heizungsraum, der an die Außenmauer angrenzt.

Mit einer Fräse, die sie aus der Werkstatt mitnahmen, entfernten sie die Betonstrebe eines Lüftungsspalts in der Außenmauer und zwängten sich durch die Öffnung. Danach überwanden sie den Stacheldrahtzaun, der das Gelände umgibt.

Fahndung mit Großaufgebot

Die Gefangenen sind zwischen 25 und 38 Jahre alt. Sie saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls mit Waffen, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft.

Einer von ihnen wäre bereits im März entlassen worden. Zwei weitere waren zu Haftstrafen bis September 2018 verurteilt worden, der vierte bis Oktober 2020. Nach den vier Männern wird seit dem Ausbruch mit einem Großaufgebot gefahndet.

(L'essentiel/AFP )