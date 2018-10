Hunde pinkeln Trump ins Gesicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob das berüchtigte «Golden Shower»-Tape tatsächlich existiert, wissen wir auch nach fast zwei Jahren der Trump'schen Präsidentschaft nicht. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig: The Donald soll auf Natursekt stehen. Ob eine amerikanische Agentur an dieses Gerücht dachte, als sie die neusten Sehenswürdigkeiten New Yorks entwickelt hat.

Die kleinen Büsten stammen von der Agentur Porcupine Armadillo und sind eigentlich als Mittelfinger gegen den amtierenden Präsidenten gedacht. Der einzige Zweck der Statuen: Hunde sollen Trump ins Gesicht pinkeln.

«Meine Verachtung ausdrücken»

Fünf solcher Mini-Trumps verteilten Porcupine Armadillo in Brooklyn und besprühten sie mit einem Duft, der normalerweise in der Hundeerziehung verwendet wird, um den Vierbeinern beizubringen, wo sie hinpinkeln dürfen. Diese «Potty-training aids» motivieren die Vierbeiner, ihr Geschäft zu verrichten – nun also auf die Trump-Statuen.

«Ich wollte damit meine persönliche Verachtung für Trump – als Präsident und als Mensch – zum Ausdruck bringen», sagt Phil Gable, der hinter der Aktion steckt, zu dem Magazin Vice. «Die vergangenen Wochen dieser Shitshow von Präsidentschaft waren besonders beunruhigend. Für mich also der perfekte Zeitpunkt für eine neue, witzige Aktion.»

Weitere Statuen geplant

Die Pinkelplätze werden offenbar bereits rege genutzt und Gable beschreibt die Reaktionen in typischer Trump-Manier: «Bisher bekam ich nur großartige Rückmeldungen. Ich meine wirklich großartig. Wahrscheinlich die großartigsten Rückmeldungen, die jemals jemand für irgendetwas bekommen hat.» Deshalb sollen die Pipi-Statuen bald auch in Manhattan auftauchen – damit sich «die Hunde dort nicht von der Pinkelparty ausgeschlossen fühlen».

(L'essentiel/Tillate)