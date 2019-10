Mann verletzt sich bei Maulwurfsjagd schwer

Ein 47-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde Sulza in Thüringen hat sich am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Er wollte Maulwurfshügel an einem Löschteich im Gemeindegebiet beseitigen, teilte die Polizei Thüringen mit.

Dazu steckte er Feuerwerkskörper in die Erde und zündete diese an. Er stellte einen Fuß auf den Erdhügel. Bei der folgenden Explosion zog der Mann sich schwere Verletzungen an Fuß und Auge zu. Was denn Mitarbeiter zu dieser speziellen und gefährlichen Methode verleitete, konnten die Beamten auf Nachfrage von L'essentiel nicht sagen.

(L'essentiel)