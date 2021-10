Schütze eröffnet Feuer an texanischer Schule

Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, ist am Mittwochmittag (Ortszeit) ein Polizeieinsatz an einer Schule in der Stadt Arlington im US-Bundesstaat Texas im Gange. Ein Schütze soll dort bewaffnet in ein Schulgebäude eingedrungen und das Feuer eröffnet haben. Die Behörden berichten in einer Pressekonferenz davon, dass es sich beim dem mutmaßlichen Schützen um einen 18-Jährigen handelt. Ob der Verdächtige ein Schüler der High School war, ist bislang unklar. Die Polizei fahnde derzeit nach dem namentlich bekannten Mann, sagte ein Polizeisprecher.

Den Schüssen soll nach ersten Erkenntnissen ein Streit unter Schülern vorausgegangen sein. Insgesamt gehen die Beamten bislang von vier Verletzten davon aus, darunter drei Schüler. Eine weitere verletzte Person ist älter, ob es sich dabei um einen Lehrer handelt, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Ein Polizeisprecher sagte bei einer ersten Pressekonferenz in der Nähe der Schule, dass derzeit zur schwere der Verletzungen keine Informationen vorlägen.

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal hätten sich in den Klassenzimmern verbarrikadiert. Gegenüber dem örtlichen Fernsehsender KXAN gab die Polizei an, dass es bereits mehrere Opfer gegeben hat. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte zuvor von mindestens zwei Personen berichtet, die verletzt worden seien. Auf Twitter kursieren Videos, die aus dem Inneren der Schule stammen sollen.

Update folgt.

(L'essentiel/Patrick McEvily)