In diesem Geschäft wird man farbenblind

Holly McKee wollte in einem Supermarkt eigentlich nur nach einem Halloween-Outfit suchen, aber ein ungewöhnlicher Gang im Geschäft verschlug ihr nicht nur die Sprache, sondern ließ sie auch an ihren eigenen Augen zweifeln. Neben Regalen mit zahlreichen bunten Kleidungsstücken, stieß sie auf eine graue Wand, an der ein Regal mit ausschließlich grauen Baby-Kleidern befestigt war.

«Zuerst dachte ich, dass etwas mit meinen Augen nicht stimmt. Deswegen musste ich meine Schwestern rufen, um sicher zu gehen, dass es nicht an mir lag», erklärt sie in einem Artikel dem Daily Mirror. Als sie das Bild auf Social Media postet, geht das unwirkliche Foto schnell viral und lässt viele glauben, die junge Schottin hätte sich bei Photoshop ausgetobt. Um zu beweisen, dass es kein Fake ist, kam Holly nochmal in den bizarren Gang zurück und drehte ein Video für die Zweifler.

Abgesehen von den negativen Reaktionen auf ihren Post ist sie aber erleichtert, dass die seltsame Erscheinung nicht an ihr lag: «Ich bin nur glücklich, dass ich definitiv nicht farbenblind bin.»

(L'essentiel)