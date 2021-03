Messerstecherei in Wales löst Großeinsatz aus

Am Freitagmittag ist es in Wales zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Ynyswen bei Rhondda. Laut The Sun soll eine Person mit einem Messer auf mehrere Personen in einem chinesischen Take-Away-Restaurant los gegangen sein. Mindestens eine Person sei gestorben und Augenzeugen sagten, sie hätten sehr viel Blut am Tatort gesehen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei bleibt aus.

Gegenüber Wales Online sagte die Polizei, dass es sich um einen «ernsten Vorfall» handle mit mehreren Opfern. Sie bat Augenzeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

#INCIDENT | Police units are currently dealing with a serious incident which occurred in Baglan Street, Treorchy, @swpRCT, at approximately midday today.



Ambulance crews are also in attendance as the incident involves a number of casualties.



(1/2) pic.twitter.com/UR2jKE7WcC — South Wales Police (@swpolice) March 5, 2021

Ob es sich um Todesopfer handle oder um Verletzte, ist aktuell nicht bekannt. Vor Ort seien auch Forensiker gesichtet worden.

«Polizisten und Sanitäter werden lange vor Ort sein»

Mehrere britische Medien berichten, dass um die 25 bis 30 Polizeiautos, mehrere Krankenwagen sowie ein Helikopter seit mehreren Stunden im Einsatz seien. Ein Anwohner sagte, er habe in der Gegend noch nie so viele Polizisten gesehen. Gegenüber The Sun berichtete eine Augenzeugin, dass sie gesehen hat, wie eine Person auf einer Trage zur Ambulanz gebracht wurde.

Ein Sprecher des walisischen Rettungsdienstes bestätigte, dass der Einsatz gegen Mittag begann. Wie viele Personen behandelt werden mussten oder ins Krankenhaus gebracht wurden, konnte er nicht sagen.

Der walisische Lokalpolitiker Chris Bryant schrieb auf Twitter: «Ich wurde über einen großen Vorfall in Ynyswen in Kenntnis gesetzt. Polizisten und Sanitäter werden lange vor Ort sein. Bitte meiden Sie das Gebiet. Ich hoffe, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.»

I’m aware of disturbing events on Baglan Street in Treherbert/Ynyswen. My thoughts go out to all those affected and thanks to @swpRCT and @WelshAmbulance who are in attendance — Chris Bryant (@RhonddaBryant) March 5, 2021

Das Gebiet rund um die Baglan Street wurde großräumig abgesperrt. Aufgrund des Großeinsatzes habe es in Ynyswen ein Verkehrschaos gegeben.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)