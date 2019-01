Wird Julen nach elf Tagen heute endlich befreit?

El #CUCO y su tripulación se trasladan a la zona de trabajo de #Totalan por si fuese necesaria su actuación durante las tareas nocturnas de rescate de Julen#SinDescansoNiDesaliento pic.twitter.com/OwkwCqLWJ3 — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) 23. Januar 2019

Die Bergbauexperten haben es am Mittwoch geschafft, den vertikalen Tunnelschacht fertigzustellen. Am heutigen Donnerstag soll das Rettungsteam den zweijährigen Julen, der am Sonntag vor einer Woche in den Brunnen gefallen ist, nun endlich bergen können. Bereits am Mittwochabend landete in der Nähe ein Rettungshelikopter.

Ein Helfer wendete sich mit einem offenen Schreiben, das Diariosur.es vorliegt, an die Öffentlichkeit, um seinem Gemütszustand und seiner Betroffenheit Ausdruck zu verleihen. Durch die Nähe zum Unglücksort sei er einer der ersten Helfer vor Ort gewesen. Er erinnere sich daran, später seine Frau angerufen zu haben, um ihr zu sagen: «Warte nicht auf mich mit dem Abendessen. Das wird lange dauern.» Emotional sei es eine sehr schwierige Zeit. Die Helfer würden sich gegenseitig unterstützen, so gut es gehe. Einer seiner Kollegen sagte nach Tagen der Rettungsaktion zu ihm: «Wir werden nicht aufhören, bis wir den Jungen haben.»

