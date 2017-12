36-​​Jähriger tötet Baby seiner Freundin

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im baden-württembergischen Laufenburg soll am ersten Weihnachtstag ein 36-Jähriger das drei Monate alte Kind seiner Lebensgefährtin getötet haben. Der Mann meldete sich am Montagvormittag telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er ein Kind umgebracht habe, wie die Ermittler in Freiburg mitteilten.

Als Polizeibeamte wenig später in der Wohnung des Mannes eintrafen, fanden sie dort das leblose Kind. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Der offensichtlich unter Medikamenteneinwirkung stehende und verletzte 36-Jährige wurde überwältigt. Seinen Aussagen zufolge soll er mit der Betreuung des Säuglings überfordert gewesen sein.

Obduktion abgeschlossen

Wie die «Stuttgarter Nachrichten» berichten, wurde eine Obduktion des getöteten Säuglings mittlerweile abgeschlossen. Laut der Zeitung wolle sich die Polizei zum Ergebnis derzeit noch nicht äußern.

Der tatverdächtige Mann soll im Verlauf des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob der 36-Jährige auch der leibliche Vater des Kindes ist, blieb zunächst unklar.

(L'essentiel/bee/afp)