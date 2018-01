«Und da kommt noch einer»

Plötzlich standen auf dem Highway 31 in Muskegon, Michigan Dutzende Autos kreuz und quer, teils im Straßengraben, teils ineinander verkeilt. Über 40 Autofahrer wurden bei heftigem Schneetreiben von Glatteis überrascht und konnte nicht mehr bremsen. Die Folge war ein Massencrash.

Obwohl so viele Autos in den Crash involviert waren, wurden laut Muskegons Polizeichef Dave Wypa nur drei Personen leicht verletzt: «Wir können das kaum glauben», so Wypa. Am Ursprung des Massencrashs sei ein einzelnen Unfall gestanden, der dann eine Kettenreaktion ausgelöst habe.

Geschwindigkeit anpassen

Der Polizeichef mahnte Verkehrsteilnehmer bei Schneetreiben ihre Geschwindigkeit anzupassen: «Man muss es langsam angehen. Aber wenn die Leute auf dem Highway ein Speedlimit von 110 km/h haben, dann denken sie halt, sie könnten immer 110 km/h fahren», so Wypa gegenüber dem Fernsehsender ABC.

(L'essentiel/ap)