Ehepaar füttert Dackel fast zu Tode

Er wog stattliche 40 Kilo und sein Bauch schrubbte beim Laufen über den Boden – wenn er denn lief. Als der Dackel Obie zu seinem neuen Frauchen kam, der Tierarzthelferin Nora Vanatta aus Portland, war er am Ende der Fahnenstange angelangt. Der kleine Hund wog das Vierfache seines Idealgewichts. Schuld waren seine Vorbesitzer, ein älteres Ehepaar, das seine Liebe über Leckerchen zeigen wollte. Wie man sehen kann: Sie haben Obie bestimmt sehr geliebt.

Über Facebook wurde Vanatta auf den Vierbeiner aufmerksam und nahm sich des schweren Falls an. Mit speziellem Futter und so viel Bewegung, wie es am Anfang ging, purzelten die ersten Pfunde schnell. Und je weniger Obie wog, umso lieber spielte er mit den anderen Hunden Vanattas – wodurch er nur noch mehr an Gewicht verlor.

Durch eine OP wurden dann die überschüssigen Hautlappen entfernt und Obie geht nun seit sechs Jahren als schlanker Dackel durch die Welt. Das Schicksal des kleinen Hundes ist übrigens auch zu einer Inspiration für viele übergewichtige Menschen geworden, denn was Obie schafft, das schaffen andere bestimmt auch.

(L'essentiel)