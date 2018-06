«Modball Rally» – Fahrer mit 265 Sachen gestoppt

Das Motto der Modball-Rally lautet eigentlich «Drive all day - Party all night». Dabei geht es in erster Linie nicht um Geschwindigkeit, sondern um den Spaß. Doch immer wieder nehmen Teilnehmer diese Faustregel nicht allzu genau – und geben Vollgas, um als erste im Ziel anzukommen. Um mitmachen zu können, muss man im Modball-Club sein, eine eigene Firma besitzen und einen Jahresbeitrag von etwa 1000 Euro zahlen.

Am Montag sind in Frankreich sechs Autos gestoppt worden – unter ihnen ein Ferrari-Fahrer, der auf 265 Kilometer pro Stunde kam. Ein weiterer Mann sei in seinem McLaren bei 205 Kilometern pro Stunde angehalten worden, teilten Behörden in Saint-Omer in Nordfrankreich am Montag mit. Die Männer müssen jeweils 750 Euro bezahlen und vor Gericht erscheinen.

Luxemburger im Teilnehmerfeld

Weitere vier Fahrer erhielten ebenfalls Strafzettel. Alle sechs seien Teilnehmer der Rallye, die seit Sonntag aus London über Frankreich, Monaco und Italien nach Wien führt. «Es ist zwar eine offizielle Rallye, aber die Geschwindigkeit ist nicht wirklich offiziell – sie sagen, dass jeder so schnell fahren soll, wie er will», sagte ein Fahrer zur Nachrichtenagentur AFP.

Im vergangenen Jahr machte die Rally eine Stop in Luxemburg. Das ist dieses Jahr nicht vorgesehen. Ein Luxemburger Team ist allerdings ebenfalls mit dabei. Aus welchem Team die angehaltenen Fahrer stammen, teilte die Polizei nicht mit.

(dix/L'essentiel/afp)