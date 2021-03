Kinderbücher wegen Rassismus zurückgezogen

Wegen rassistischer Stereotype werden sechs Bücher des legendären US-Kinderbuchautors und «Grinch»-Erfinders Dr. Seuss zurückgezogen. Der Verlag Dr. Seuss Enterprises erklärte am Dienstag, in den Büchern würden Menschen auf «verletzende und falsche Weise» dargestellt. Hintergrund ist die Darstellung von Schwarzen, Asiaten und Arabern. Zurückgezogen werden sollen unter anderem die Bücher «If I Ran the Zoo» und «The Cat’s Quizzer».

Was früher gesellschaftlich akzeptiert war, geht heute nicht mehr.

Der 1991 verstorbene Theodor Seuss Geisel alias Dr. Seuss war einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren der englischsprachigen Welt. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehr als 650 Millionen Mal verkauft. Zu seinen bekanntesten Werken gehören «Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat», «Grünes Ei mit Speck» und «Der Kater mit Hut».

