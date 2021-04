Toter Buckelwal weckt Appetit von Haien

Ein vor Hawaii verendeter Buckelwal hat den Appetit zahlreicher Haie geweckt. Der an die Küste der Insel Oahu geschwemmte Kadaver sei ein gefundenes Fressen für Tigerhaie geworden, teilte der Küstenschutz am Mittwoch mit. Er mahnte Besucher des Strandes in Waimanalo, nicht ins Wasser zu gehen.

Der Beamte David Loui sagte, er habe von einem Jetski aus beobachtet, wie die Haie sich große Happen vom Wal abgebissen hätten. Ein gut 3,60 Meter großes Tier sei auf sein Boot zugeschossen. «Er machte fast einen Satz darauf zu und versuchte im Grunde, uns zu verscheuchen», sagte Loui.

Der seltene Haimahlzeit lockte diverse Schaulustige an. Er wolle einfach nur mal beobachten, wie es aussehe, wenn Tigerhaie einen Wal zerlegten, sagte Sammy Falgiani aus Honolulu.

(L'essentiel/DPA/chk)