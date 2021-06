Helfer retten Boot am Abgrund einer Schleuse

FINAL UPDATE2 water rescue 1-79 N PLEASANT VALLEY RD: Here is another look at the scene of the earlier rescue from #ATCEMS District Command 5. pic.twitter.com/RyuR7SR2QC — ATCEMS (@ATCEMS) June 10, 2021

In einer dramatischen Aktion haben Helfer in Texas vier Menschen gerettet, die mit einem Boot über dem Rand eines Abgrunds hingen. Die Rettungskräfte in der texanischen Hauptstadt Austin wurden am Donnerstagnachmittag zum Longhorn-Damm gerufen, weil dort ein geliehenes Boot mit seinen Insassen mehrere Meter hinabzustürzen drohte, teilte der örtliche Rettungsdienst mit. Das Boot sei zu nah an eine der Schleusen herangefahren und habe sich aus eigener Kraft nicht aus der Notlage befreien können.

Nachdem eine Rettungsaktion mit einem weiteren geliehenen Boot fehlschlug, sei ein Polizeiboot am Damm erschienen und schaffte es schließlich, die Gestrandeten vom Abgrund weg und hinaus ins offene Wasser zu ziehen.

(L'essentiel/dpa)