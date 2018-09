Einjähriger nach Rottweiler-​​Biss gestorben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehrmals wurde der Einjährige, der in Wien vor rund zwei Wochen von einem Rottweiler angefallen wurde, operiert. Zwischenzeitlich stabilisierte sich sein Zustand. Nun aber die traurige Gewissheit: Der kleine Junge verstarb im Krankenhaus.

Am 10. September kam es zu der Hunde-Attacke in Wien-Donaustadt. Der Einjährige war mit seinen Großeltern unterwegs, als sich ein Rottweiler von seiner Leine losriss und das Kleinkind attackierte. Er biss ihm in den Kopf und verletzte ihn dabei lebensgefährlich.

Über zwei Wochen lang kämpften Ärzte aus dem DonauKrankenhaus um das Leben des Kindes. Am Donnerstag hörte sein Herz auf zu schlagen.

Auch im Tierheim aggressiv

Der Rottweiler wurde mittlerweile eingeschläfert. Die letzten beiden Wochen seines Lebens verbrachte der herzkranke Rüde auf der Quarantäne-Station eines Tierheims. Den Verantwortlichen fiel der Entschluss nicht leicht, aber sie entschieden sich letztlich fürs Einschläfern. Der Hund hat sich laut Medienberichten auch im Tierheim aggressiv verhalten und eine eine Gefahr für die Tierpfleger dargestellt.

Zur Verhinderung weiterer Verletzungen oder gar Tötung von Menschen wurde der Hund von einem Tierarzt eingeschläfert. Vorher hatte man einen Tollwut-Test durchgeführt.

(L'essentiel/kat)