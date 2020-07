Nachwuchs-​​Torwart wird vom Blitz getroffen

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC ???? (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

Auf einem Video ist zu sehen, wie die Nachwuchs-Spieler von Russland-Drittligist FC Snamja Truda gerade gemeinsam aufwärmen. Torwart Iwan Saborowski läuft auf sein Tor zu und will einen Ball lässig in die Maschen kicken. Genau in diesem Moment schlägt plötzlich ein Blitz ein.

Der Ball fliegt unkontrolliert durch die Luft, Saborowski geht zu Boden. Seine Teamkollegen eilen sofort zu Hilfe. Rettungskräfte werden alarmiert, er wird ins Krankenhaus gebracht. Der Klub teilt auf Twitter mit: «Wir hatten heute in einer Trainingseinheit einen Unfall. Unser junger Torhüter Iwan Saborowskij wurde vom Blitz getroffen, er befindet sich nun auf der Intensivstation. Hoffentlich wird bei ihm wieder alles gut.»

Die letzten Neuigkeiten machen Hoffnung. Der Torwart erlitt offenbar starke Verbrennungen, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben. Auch, weil der Notarzt bereits acht Minuten nach dem Unfall eintraf. Klub-Boss Igor Majorow erklärt: «Er hatte wohl einen Atemstillstand.» Außerdem verrät der Generaldirektor des Teams, dass es keine wetterbedingten Vorzeichen gegeben habe. Es sei zwar bewölkt gewesen, doch hätte sich kein Gewitter abgezeichnet. Die Saison von Snamja Truda wurde wegen der Corona-Krise abgebrochen, die Spieler des Drittligisten halten sich im Training fit und bestreiten gelegentlich Testspiele.

