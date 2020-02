Politikerin ist zu freizügig für Twitter

Eine britische Abegordnete ist mit sexistischen Vorwürfen und Beleidigungen konfrontiert worden, weil sie sich im britischen Parlament einen Auftritt in einem Kleid erlaubt hat, das ihre Schulter zeigt.

Als Mitglied der Labor Party vertritt Tracy Brabin das House of Common in England. Twitter-Nutzer empörten sich über die in ihren Augen zu gewagte Erscheinung. Für Abgeordnete gibt es keine offizielle Kleiderordnung. Brabin trug ein einseitig schulterfreies Kleid. Dieses ist im Video ihres jüngsten Auftrittes (unten) zu sehen. Die Politikerin wurde unter anderem als «Schlampe», «Flittchen» oder «Tussi» bezeichnet.

MP Tracy Brabin has hit back at criticism of wearing an off-the-shoulder dress in the Commons. pic.twitter.com/lArUPH2GUn — Good Morning Britain (@GMB) February 5, 2020

Tracy Brabin reagierte in einem Tweet: «Wer hätte gedacht, dass eine Schulter so emotionalisieren kann. Tut mir leid, dass ich keine Zeit habe, auf alle Kommentare zu antworten, aber ich kann hiermit bestätigen, dass ich keine Schlampe, kein Flittchen, nicht verkatert, keine stillende Mutter, keine Tussi (…) bin». Die Reaktionen auf ihre Entgegnung seien dafür großteils ermutigend.

Jetzt möchte Brabin ihr für Redestoff sorgendes, kontrovers diskutiertes Kleid versteigern lassen und den Erlös an eine Charity geben, die sich auf das Guiding von Mädchen spezialisiert hat. Sie entschloss sich zu dieser Aktion, weil Frauen noch immer täglich nach dem beurteilt werden, was sie tragen.

(L'essentiel)