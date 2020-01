Zahl der Toten nach Unwetter steigt auf 43

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der Opfer durch Erdrutsche und Hochwasser in Indonesien steigt weiter: Mittlerweile seien 43 Tote registriert worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Freitag mit. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Mehr als 31.000 Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Die meisten der bestätigten Opfer starben durch Ertrinken, an Unterkühlung oder durch Erdrutsche.

Mindestens 29 Tote durch Hochwasser in Indonesien. (Video: L'essentiel)

Nach stundenlangen, heftigen Regenfällen seien Teile Jakartas und seiner Satellitenstädte am Mittwoch überschwemmt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit.

Eine Marktfahrerin aus Jakarta sitzt mit ihrer Familie fest. «Wir können nirgends hin», sagt sie zur New York Times. «Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch festsitzen.»

Zum Schutz vor weiteren angekündigten starken Regenfällen werden am Freitag Flugzeuge eingesetzt, um die Regenwolken zum künstlichen Abregnen zu bringen, gab die indonesische Technologieagentur BPPT bekannt. «Alle Wolken, die sich in Richtung des Großraums Jakarta bewegen und die dort wahrscheinlich zu Niederschlägen führen, werden mit Natriumchlorid beschossen», so die Agentur. «Hoffentlich regnen sie ab, bevor sie den Großraum Jakarta erreichen.»

Weitere Gewitter mit starkem Regen vorhergesagt

Bei den Niederschlägen an Neujahr sind laut der Katastrophenschutzbehörde Häuser unter Wasser gesetzt und Autos weggespült worden. Einige der Opfer seien auch durch Stromschläge getötet worden. Die durch den Regen verursachten Springfluten haben in und um die Hauptstadt Jakarta Zuglinien blockiert und Stromausfälle verursacht.

Auf seiner Twitter-Seite machte Indonesiens Präsident Joko Widodo Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten im Hochwasserschutz für die Überschwemmungen verantwortlich. Er sagte, dass einige Projekte seit 2017 aufgrund von Problemen beim Landerwerb verzögert wurden. Laut Indonesiens Agentur für Meteorologie sind weitere Gewitter mit starken Regen vorhergesagt. In der Regenzeit sind Überschwemmungen und Erdrutsche in Indonesien verbreitet.

(L'essentiel/leg/sda)