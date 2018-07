Verspäteter Fluggast springt über Zaun

Ein 46-Jähriger hat am Mittwochmorgen im kleinen Flughafen von Paphos im Westen Zyperns Alarm ausgelöst: Nachdem er verspätet zum Abflug seines Flugs nach Krakau ankam und das Gate bereits geschlossen war, sprang er über einen Zaun, um sein Flugzeug doch noch zu erreichen. Wie der zyprische Rundfunk RIK und mehrere Nachrichtenportale weiter berichteten, wurde Alarm ausgelöst. Die Sicherheitsleute nahmen den Mann fest.

Der Passagier erklärte, er habe lange keinen Parkplatz gefunden und sei deshalb zu spät zum Check-in gekommen. Seine Frau und zwei Kinder seien bereits in der Maschine gewesen und er habe auch die Boarding-Karte ausgedruckt. Als das Bodenpersonal klarstellte, er könne nicht mehr in die Maschine, habe er die Nerven verloren und sei über den Zaun gesprungen, um doch noch an Bord des Flugzeugs zu kommen. Der Fluggast sollte am Donnerstag dem Staatsanwalt vorgeführt werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

(L'essentiel/dpa)