Fischer stellt diesen kuriosen Fang ins Netz

In den Vereinigten Staaten, genauer gesagt am Jennette’s Pier in North Carolina, ist einem Angler ein spezieller Fisch an den Haken gekommen. Bei dem Meeresbewohner handelt es sich um einen Schafskopffisch.

Dieser heißt so, weil sein Mund dem eines Schafes ähnelt. Berichten zufolge, wurde der Fisch vom Angler Nathan Martin gefangen. «Als ich den Fisch sah, hoffte ich, dass es ein Schafskopffisch ist. Dies, weil mich eine ganze Reihe von Backenzähnen anschaute, als ich dem Fisch gegenüberstand», so der Stammgast-Angler am Jennette’s Pier. Weiter sagte Martin gegenüber den McClatchy News, es sei ein Kampf an der Leine gewesen und der Fisch habe beim Verzehr sehr gut geschmeckt.

In den Tiefen der Weltmeere leben die außergewöhnlichsten Kreaturen. Trotzdem wird in der Kommentarspalte des Facebook-Posts von Jennette’s Pier diskutiert, ob das Foto möglicherweise bearbeitet worden ist.

(L'essentiel/fos)