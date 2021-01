Weltumsegler will Greta persönlich gratulieren

Weltumsegler Boris Herrmann hat sich einen besonderen Geburtstagsgruß für Greta Thunberg vorgenommen. «Ich möchte Greta sehr gerne persönlich gratulieren», sagte der 39 Jahre alte Skipper am Neujahrstag über die Klima- und Umweltaktivistin aus Schweden, die an diesem Sonntag ihren 18. Geburtstag feiern wird.

Der Hamburger Herrmann, derzeit bei seiner Vendée-Globe-Premiere auf hoher See vor Kap Hoorn im Einsatz, und sein damaliger Co-Skipper Pierre Casiraghi hatten im August 2019 Greta Thunberg über den Atlantik nach New York gesegelt. Dort nahm die junge Schwedin anschließend am UN-Klimagipfel teil.

(L'essentiel/dpa)