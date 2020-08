Junge schnäuzt nach zwei Jahren ein Legostück aus

«Das Missgeschick wird als die magische Legohand in die Geschichte von Otago eingehen», heißt es im Bericht des Nachrichtenmagazins Seven Sharp im neuseeländischen Fernsehen. Sameer Anwar, ein siebenjähriger Junge aus Dunedin, einer Stadt auf der Südinsel Neuseelands, wurde über Nacht zum Star, weil er ein Stück Lego in seine Nase aufsaugte. Dort blieb die Legohand dann fast zwei Jahre, bis er sie vor wenigen Tagen in ein Taschentuch schnäuzte.

«Ich habe es absichtlich gemacht», beichtete der Junge gegenüber Seven Sharp im neuseeländischen Fernsehen. Als das Teil dann in der Nase stecken blieb, habe er Angst bekommen. Mit seinen Eltern suchte er sogar einen Arzt auf. Dieser konnte das Teil aber auch nicht lokalisieren. Er ging davon aus, dass das Teil wohl bald im Verdauungstrakt des Jungen lande.

Sameer habe in der Folge auch keine Beschwerden gehabt und so geriet das Plastikstück bald in Vergessenheit. «Und dann passierte gestern Abend das Unglaubliche», berichtet sein Vater Mudassir dem Guardian.

Ein Cupcake brachte die Erlösung

Sameer roch an pinken Cupcakes, vielleicht ein bisschen zu stark. Auf jeden Fall begann seine Nase zu schmerzen. Seine Mutter vermutete, dass er wohl ein paar Krümel eingesogen hatte und half ihm seine Nase gründlich zu schnäuzen.

Aber anstelle von rosafarbenen Cupkake-Krümeln landete ein schwarzes Stück Lego im Taschentuch, überzogen mit Pilzen. «Wir hätten so etwas nie erwartet», wird Vater Mudassir zitiert. «Das Lego schaut ein bisschen eklig aus, aber so ist es eben. Einfach unglaublich.»

Inzwischen ist das verschnupfte Lego-Teil, es handelt sich um eine Hand einer Figur, schon beinahe weltbekannt. Die Familie hat es vorsorglich in ein Taschentuch eingewickelt. «Vielleicht sollten wir es einem Museum schenken», scherzte Sameers Vater.

(L'essentiel/Lukas Hausendorf)