Totes Reh liegt in Warnweste gehüllt auf Straße

Sonntagnacht (12. September), 23.10 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein auf der Fahrbahn liegendes, totes Reh in der Lindenstraße in Fischbachtal-Niedernhausen gemeldet. Als die Beamten an den Unfallort gelangen, können sie ihren Augen kaum glauben: Ein verunfalltes Reh liegt mit einer Warnweste bekleidet auf der Straße.

Von einem beteiligten Unfallfahrer und dessen Fahrzeug fehlte (fast) jede Spur, lediglich einige Fahrzeugteile lagen auf der Fahrbahn. Wer letztlich das tote Tier «abgesichert» hat, konnte bis dato nicht geklärt werden. Die Warnweste wurde im Anschluss entsorgt.

Zu heftig



In der Nähe von Darmstadt hat wohl gestern ein Autofahrer ein Reh totgefahren, mit einer Warnweste bekleidet (!) und ist anschließend einfach weitergefahren ohne den Unfall zu melden. pic.twitter.com/k7u1Hht7qY — Anwaltsgelaber (@anwaltsgelaber) September 13, 2021

(L'essentiel/leo)