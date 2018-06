Frau rasiert sich auf dem Bahnsteig die Beine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine haarige Angelegenheit erlebten Pendler kürzlich in der New Yorker U-Bahn: Eine Frau saß auf dem Bahnsteig der Station Times Square – und rasierte sich seelenruhig die Beine. Es dauerte nicht lange, bis die kuriose Szene im Netz landete.

«Wohl am Morgen keine Zeit mehr gehabt?», schreibt ein Nutzer auf Facebook. «Lasst die Frau in Ruhe. Sie tut niemandem weh. Es ist genauso seltsam, Leute ohne deren Zustimmung zu filmen», eine andere. Die meisten User sind sich jedoch einig: Diese Tätigkeit sollte man lieber im privaten Badezimmer statt in der Öffentlichkeit verrichten.

(L'essentiel)