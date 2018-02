Hinters Licht geführter Kiffer zeigt Dealer an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ein Mann aus Rostock hat sich von seinem Dealer zu Beginn der Woche ein Tütchen Marihuana besorgt. Als er sich den Stoff später genauer ansieht, traut er seinen Augen kaum. Statt Weed hat ihm der hinterhältige Dealer normalen Grünschnitt angedreht. Also tat er das, was man bei Betrug in einem Rechtsstaat macht.

Der 43-Jährige ging schnurstracks auf die Polizeiwache und echauffierte sich über seinen Dealer. Die Beamten nahmen seine Anzeige wegen Betrugs in aller Ruhe auf. Anschließend bekam der Kiffer völlig überraschend selbst noch eine Anzeige aufgebrummt – wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Übrigens: Da das «Opfer» nur den Vornamen des Dealers wusste, darf bezweifelt werden, ob der tatsächlich belangt wird.

#GutenMorgen #Rostock

Was sonst noch passierte: Beim #Marihuana Kauf betrogen...



43-Jähriger zeigte gestern an, dass er statt echtem #Stoff nur Grünschnitt in der Tüte hatte.



Anzeige wegen #Betrug wurde aufgenommen & natürlich wegen Verstoß #BtmG - gegen den Anzeigenerstatter. — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) January 30, 2018

(hej/L'essentiel)