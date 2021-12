Heftigen Stürmen fordern fünf Tote in den USA

Heftige Stürme bei ungewöhnlich warmem Wetter haben im Mittleren Westen der USA mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. In den US-Staaten Nebraska, Iowa und Minnesota erreichten Windböen am Mittwochabend Hurrikanstärke. Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt und Mobilheime mitgerissen. Der Sturm drehte am Donnerstag nach Norden und zog nach Kanada weiter.

Im Südosten von Minnesota wurde ein 65-Jähriger getötet, als ein Baum umstürzte und ihn traf, wie die Behörden mitteilten. In Kansas löste das Unwetter zwei Verkehrsunfälle aus, die drei Menschen das Leben kosteten. In Iowa wurde ein Sattelschlepper von einer Böe erfasst und umgerissen, dabei kam der Fahrer ums Leben. Die Gouverneure in Kansas und Iowa riefen den Notstand aus.

21 Grad in Wisconsin

Der Sturm verlagerte sich am Donnerstag nördlich der Großen Seen nach Kanada. Der Nationale Wetterdienst warnte vor starkem Wind und Schnee. Mehr als 400’000 Haushalte und Unternehmen waren in Michigan, Wisconsin, Iowa und Kansas ohne Strom, wie die Website poweroutage.us meldete.

Das Wettersystem entwickelte sich bei beispiellos warmen Bedingungen in der Region. So stiegen die Temperaturen im Südwesten von Wisconsin am Mittwochabend auf bis zu 21 Grad Celsius.

Erst am Wochenende hatten verheerende Tornados Dutzende Menschen im Südosten der USA getötet – besonders heftig war der Bundesstaat Kentucky getroffen. Die USA wurden zuletzt von einer ganzen Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht. In diesem Jahr gab es schon zahlreiche Stürme, Überflutungen und Waldbrände. US-Präsident Joe Biden sieht darin eine Folge des Klimawandels.

(L'essentiel/DPA/chk)