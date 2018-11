Estelle (19) überlebt Haarefärben nur knapp

Artikel per Mail weiterempfehlen

Beinahe wäre Estelle gestorben. Nachdem sich die 19-jährige Studentin aus Paris zuhause ein gängiges Haarfärbemitel aufgetragen hatte, schwoll ihr Kopf stark an. Innerhalb weniger Stunden wuchs ihr Kopfumfang von 56 auf 63 Zentimeter an.

Was ist PPD?



Phenylendiamin findet sich wegen seiner Färbeeigenschaften vorrangig in dunklen Colorationen wieder. Bei konventionellen Haarfärbemittel ist der PPD-Gehalt mit maximal zwei Prozent limitiert. Das von Estelle gekaufte Mittel, soll nur halb soviel beinhaltetet haben.



Vorsicht ist übrigens auch im Urlaub geboten: In einigen Ländern wird PPD zum Abdunkeln der sonst rotbraunen Henna-Tattoos verwendet.

Der Grund: Die Coloration enthielt den Stoff Phenylendiamin (PPD, siehe Box), auf den die junge Frau allergisch reagierte. Das berichtet Le Parisien.

«Mein Kopf sah aus wie eine Glühbirne»

Estelle war sich dessen bewusst – sie hatte früher schon einmal auf eine andere Farbe reagiert. Deshalb testete sie die neue zunächst auf ihrer Haut. Als nach 30 Minuten nichts zu sehen war, trug die junge Frau die Farbe auf die Haare auf. Was dann passierte, sei schrecklich gewesen: «Ich konnte nicht mehr atmen, mein Kopf sah aus wie eine Glühbirne», wird Estelle zitiert.

Von ihrer Mutter in die Notaufnahme gebracht, erhielt die 19-Jährige eine Infusion bestehend aus Steroidhormonen und Antihistaminika. Danach durfte sie wieder nach Hause gehen.

Situation spitzt sich zu

Doch damit war das Problem nicht gebannt. Estelles Kopf blähte sich weiter auf, die Augen schwollen zu und auch die Zunge schwoll zu. Auf dem Weg ins Krankenhaus schwebte sie plötzlich in Lebensgefahr. Sie bekam Herzrasen und Atemnot und drohte zu ersticken. Erst eine Adrenalin-Spritze konnte sie retten.

Doch warum hatte Estelles Körper nicht schon beim Test auf der Haut reagiert? Es sei ihr Fehler gewesen, gibt die 19-Jährige zu: Sie sei zu ungeduldig gewesen. Denn statt bloß 30 Minuten zu warten, empfiehlt der Hersteller dies 48 Stunden zu tun. Darauf möchte sie nun andere Menschen aufmerksam machen.

(L'essentiel/fee)