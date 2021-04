Taifun stürzt Philippinen ins Chaos

In den Philippinen haben sich mehr als 100’000 Menschen vor einem heranrückenden Taifun in Sicherheit gebracht. Der Taifun Surigae befand sich am Montag rund 500 Kilometer östlich der Provinz Quezon. Er erreichte Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometer pro Stunde. Den Vorhersagen zufolge soll er sich zunächst langsam in nordwestliche Richtung bewegen und etwa am Donnerstag östlich abdrehen. Die Philippinen würde er demnach gar nicht erreichen.

Kokospalme erschlägt 79-Jährigen

Der Leiter der staatlichen Wetterbehörde, Vicente Malano, erklärte, ein Hochdruckgebiet zwischen China und Japan verhindere, dass der Taifun in Richtung Inland ziehe. Der Wirbelsturm brachte der Region dennoch starken Regen und Wind. Mindestens 22 Dörfer wurden überschwemmt, in vier Provinzen fiel der Strom aus. Die Küstenwache ordnete eine Einstellung des Fährverkehrs an. Ein 79 Jahre alter Mann starb, als er von einer umstürzenden Kokospalme getroffen wurde, wie der Katastrophenschutz mitteilte; ein Mann wurde vermisst.

In der Stadt Virac, der Hauptstadt der Inselprovinz Catanduanes, sind laut Jörg Kachelmann innerhalb von zwei Tagen knapp 500 Millimeter Regen zusammengekommen. Zum Vergleich: In Berlin fallen durchschnittlich 580 Millimeter pro Jahr.

