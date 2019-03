Dieser Mann nimmt 46 Tage lang nur Bier zu sich

Del Holl aus Ohio beschloss 46 Tage lang nur Bier als «Essen » zu sich zu nehmen, so berichten amerikanische Medien. Dies entspricht einer alten Fastentradition aus Deutschland: «Ich mache es genauso wie die Mönche früher», sagt der Verkaufsleiter einer Brauerei in Concinnati. Die Praxis geht auf eine Tradition aus dem 17. Jahrhundert zurück, in der sehr streng gläubige Mönche in Bayern, ein Bier kreierten, das kräftig genug ist, um sich davon 46 Tage lang zu ernähren.

«Ich trinke zwei bis fünf Bier pro Tag», sagt er. «Ich trinke nicht unbedingt morgens, da mache ich mir meistens Wasser und einen schwarzen Kaffee ohne Süßstoff, ohne Milch.» Um eventuelle Defizite auszugleichen, trinkt er jeden Tag zudem einen Multivitaminsaft.

«Normalerweise trinke ich mein erstes Bier am Nachmittag, und dann jedes Mal, wenn ich Hunger bekomme», erzählt er. Mit dieser Fastenkur hofft Holl, seine Abhängigkeit von Kohlenhydraten und Zucker zu überwinden. «Ich hoffe, dass ich, wenn ich mal wieder Hunger bekomme und es nur schlechtes Essen gibt, mich dann dazu entscheide, überhaupt nichts zu essen.»

