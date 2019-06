Horrorcrash fordert sieben Todesopfer

????Randolph, N.H. State & Local Police Report 7 People Killed & 3 Injured in a MVA on Route 2 involving a Pick-Up Truck w/ Trailer & a Group of Bikers/Motorcycles. Rt# 2 Closed Off in both directions for Investigations & Clean up. Notification of next of kin underway as per NHSP. pic.twitter.com/lgGuiCaUkn — ???????? Dale Robin ???? ???? USAIreland ???????? (@DaleRobin_) June 22, 2019

Auf der Route 2 im Nordosten der USA hat sich am vergangenen Freitag ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet. Bei der Stadt Randolph im US-Bundesstaat New Hampshire sind ein Kleinlaster und mehrere Motorräder aus noch ungeklärter Ursache frontal kollidiert. Die Verkehrsteilnehmer waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Teile der Fahrzeugwracks lagen nach dem Zusammenstoß über hunderte Meter verteilt auf der Straße.

Zwei weitere Personen überlebten den Unfall. Sie mussten allerdings mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

State police: 7 killed in crash involving several motorcycles and a pickup truck in Randolph, New Hampshire. - @Schreibernews pic.twitter.com/JD6iiJK5JQ — G.Alexander(BRKNEWS) (@MajorNews911) June 22, 2019

Seven people were killed and three others injured in a fiery crash on Route 2 in Randolph involving several motorcycles and a pickup truck early Friday evening. https://t.co/cHMMPByqJw pic.twitter.com/KN7Q9FTRFH — UnionLeader.com (@UnionLeader) June 22, 2019

(sw/L'essentiel)