Unbekannter schießt Hund mit Pfeil in den Kopf

Grausige Attacke: Schwer verletzt wurde Loca auf der Veranda seiner Familie in South Carolina (USA) gefunden, er lag wimmernd in einer Ecke. Das Tier wurde sofort in die «Paws and Claws Animal Clinic» gebracht.

Tierärtze stabilisierten den Hund, entfernten den Pfeil in einer mehrstündigen Operation. Der Hund hatte Glück: «Wir waren total schockiert, als wir ihre Röntgenaufnahmen sahen. Der Pfeil hatte nur Knapp das Gehirn, die Speiseröhre und das Rückgrat verpasst», so Tierärztin Nikki Sauer.

Der Hund hat sich in der Zwischenzeit von seinen schweren Verletzungen erholen können und durfte wieder nach Hause zu seiner Familie. Inzwischen ermittelt die Polizei: Auf Hinweise zum Täter, der Loca das angetan hat, ist eine Belohnung von 1.500 Dollar ausgesetzt.

(L'essentiel/isa)