Familienhund beißt Säugling zu Tode

In der englischen Stadt Doncaster hat sich ein tragisches Unglück mit einem Familienhund ereignet. Teddy, so der Name des Chow-Chow-Mischlings, hat das gerade einmal 12 Tage alte und knapp drei Kilo schwere Baby Elon geschnappt, wie Daily Mail berichtet. Vater und Bruder versuchten noch vergeblich, das Baby aus den Fängen des Hundes zu befreien. Mutter Abigail befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Badezimmer.

Im Krankenhaus wurde Elon für tot erklärt. Seine Eltern wurden wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung vorübergehend festgenommen. Sie kamen später auf Kaution frei, die Ermittlungen laufen jedoch weiter. Chow-Chow Teddy befindet sich in Gewahrsam der Behörden. Laut Bericht ist davon auszugehen, dass er eingeschläfert wird.

«Teddy war kein gefährlicher Hund»

Der Bruder der zutiefst verstörten Mutter sprach mit Daily Mail über den entsetzlichen Vorfall: «Teddy war kein gefährlicher Hund. Er hatte monatelang in dem Haushalt gelebt und war gut zu den anderen Kindern. Es kann sein, dass er eifersüchtig auf das Baby war, weil es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht dachte er auch einfach, es sei ein Spielzeug.»

Des weiteren nimmt er die Eltern in Schutz. «Es ist nicht ihre Schuld, sondern war einfach ein tragischer Unfall. Dass der Hund jetzt auch noch getötet werden soll, wäre ein weiterer Verlust. Teddy war immer ein großer Softie. Erwachsene und Kinder haben gern mit ihm gekuschelt.»

(L'essentiel/Katja Fässler)