Falke will 1-​​Kilo-​​Terrier aus Garten schnappen

Zum Glück schaute Cecilia aus dem Fenster! Die 15-Jährige beobachtete nämlich, wie ihr kleiner Yorkshire-Welpe Lulu beinahe von einem Falken geschnappt wurde.

Der Riesenvogel griff den Hund mitten im Garten der Familie aus Las Vegas an, Cecilia rannte nach draußen und schlug den Falken mit einem Kissen in die Flucht. Die Überwachungskamera am Haus hielt den tierischen Kampf auf Video fest.

Im US-TV schildert der Teenager die Ereignisse: «Der Vogel kam aus dem Nichts! Wir hoffen, dass er gefangen wird», sagt Cecilia. Der Hund sei mittlerweile von einem Tierarzt untersucht worden und trage keine bleibenden Schäden davon. Dennoch wolle man andere Tierhalter in Nevada vor dem Angreifer aus der Luft warnen.

(L'essentiel/bla)