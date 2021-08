Haftstrafe für Frau, die Lebensmittel angespuckt hat

Margaret Cirko, eine 37-Jährige aus Pennsylvania, wurde zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Sie wird beschuldigt, in einem Supermarkt absichtlich Lebensmittel angehustet und angespuckt zu haben. Dazu behauptete sie, an Corona erkrankt zu sein, wie «The Hill» schreibt. Das Geschäft musste daraufhin Waren im Wert von mehreren Tausend Dollar wegwerfen.

Die Polizei von Hanover Township berichtete weiter, dass sie ihr Verhalten in weiteren Gängen des Supermarktes fortsetzte. Sie versuchte noch, einen 12-er-Pack Bier zu klauen, nachdem sie von Angestellten aufgefordert wurde, den Laden zu verlassen, wie die AP berichtet. Cirkos Anwalt behauptete, die Frau sei während der Tat betrunken gewesen und hätte gar kein Corona gehabt. Der Miteigentümer der Supermarktkette Gerrity's, Joe Fasula, sagte, der Vorfall habe den Laden mehr als 35.000 Dollar gekostet.

Die 37-Jährige sagte diese Woche im Gerichtssaal, sie wünschte, sie könnte ihre Tat rückgängig machen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass die 37-Jährige für Aufsehen sorgt. Bereits letztes Jahr bekannte sie sich schuldig, Bombendrohungen ausgesprochen zu haben. Sie wurde wegen terroristischer Drohungen angeklagt.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)