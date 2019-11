Milliardärssohn darf nicht mehr First Class fliegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Verschwenderisch: Wang Sicong kaufte acht iPhones im Wert von 9000 Euro für seinen Schlittenhund Coco und schenkte ihm Tablets. Das fand nun ein Ende. Nun darf er nicht mehr in High-End-Hotels übernachten, First Class fliegen, Golf spielen und in Nachtclubs gehen. Immobilien- und Autokäufe sind ihm untersagt.

Begründung: Wang habe es versäumt, einem Konkurrenten nach einem Rechtsstreit 470.000 Euro zu zahlen. Die Strafe hängt mit dem Sozialkredit-System zusammen, das China gerade ausprobiert: Wer sich asozial verhält, wird in seinem Leben eingeschränkt – bis er wieder genügend Pluspunkte hat. Gilt offenbar auch für Milliardäre.

(L'essentiel)