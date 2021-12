Schuldirektor wegen Corona-​​Kontrolle entführt

Mitglieder einer selbst ernannten Bürgerwehr sollen in Nordgriechenland einen Schuldirektor aus Wut über Corona-Kontrollen entführt haben. Die Polizei teilte am Freitag mit, sie habe elf Verdächtige festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Katerini rund 430 Kilometer nördlich von Athen.

In Handschellen abgeführt

Die Verdächtigen sollen den 61-jährigen Schulleiter bei der täglichen Prüfung der Corona-Tests der Schülerinnen und Schüler beim Betreten der Schule gepackt und ihm Handschellen angelegt haben. Sie zwangen ihn dann in ein Auto und fuhren zu einem nahe gelegenen Polizeirevier, wo sie die Beamten aufforderten, den Schulleiter festzunehmen. Stattdessen nahmen die Polizisten die selbst ernannte Truppe von Ordnungshütern fest. Den Verdächtigen – neun Männern und zwei Frauen – wird nach Angaben der Polizei Körperverletzung, Entführung und Beleidigung vorgeworfen.

«Verhalten ist inakzeptabel»

Bildungsministerin Niki Kerameus bezeichnete den Übergriff in einem Social-Media-Beitrag als «unvorstellbar». Takis Theodorikakos, der Minister für öffentliche Ordnung, verurteilte den Vorfall. «Ein solches Verhalten ist provokativ und inakzeptabel und die Polizei darf nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt.»

In der Stadt Thessaloniki im Norden des Landes und umliegenden Städten haben sich in der letzten Zeit mehrere Bürgerwehren gebildet. Eine nennt sich «Die Aufseher» und trägt schwarze Uniformen. Sie behaupten, dass Corona-Maßnahmen rechtswidrig seien und von Verfassungsschützern bekämpft werden sollten. Eine andere Gruppe beschädigte kürzlich eine private Klinik und behauptete, Corona-Tests seien illegal. Vier Menschen wurden festgenommen und wegen Amtsanmaßung angeklagt. Die Regierung versprach am Freitag erneut, gegen diese Gruppen sowie gegen Banden vorzugehen, die gefälschte Impfnachweise verkaufen.

