Vermisste Zwölfjährige in Wohnwagen gefunden

Seit dem 28. Februar wird ein zwölfjähriges Mädchen vermisst, nun wurde es von der Polizei in dem Wohnwagen eines Paares bei Bonn gefunden und in Sicherheit gebracht. Der 54-jährige Wohnwagenbesitzer und seine 50-jährige Freundin wurden in einem Bonner Stadtteil festgenommen, so berichtete die Bild-Zeitung.

Das Mädchen, das aus Nordrhein-Westfalen stammte, wurde laut Berichten ebenfalls in dem Wohnwagen angetroffen. Die Zwölfjährige sei laut Ermittlern zuvor aus einem Kinderheim weggelaufen, sie gehöre zum Bekanntenkreis des Mannes.

(L'essentiel)