Hund rettet Frauchen vor Vergewaltigung

Dank ihres Hundes kam eine Frau im deutschen Krefeld mit dem Schrecken davon. Sie war in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30Uhr mit ihrem Vierbeiner im Forstwald unterwegs. Plötzlich wurde die 23-Jährige von hinten niedergeschlagen. Drei Männer fielen übe sie her und begannen, sich sexuell an ihr zu vergehen. Doch dann griff ihr Beschützer ein, wie der Stern berichtet.

Der Hund griff das Trio an, bellte und knurrte so lange, bis die Männer die Flucht ergriffen. Die junge Frau wurde dank ihres Tieres nur leicht verletzt. Dennoch brachten die Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen. Das Opfer konnte aufgrund der Dunkelheit nur Angaben zu einer Person machen. Diese war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hatte eine sportliche Figur und trug eine dunkle Daunenweste. Er trug zudem eine Basecap mit den Initialen NY.

(hej/L'essentiel)