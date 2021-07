Rettungskräfte riskieren Kopf und Kragen

Die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands hat über 100 Menschen das Leben gekostet, zahlreiche werden vermisst – was sich in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen abspielt, zählt zu den größten Naturkatastrophen der deutschen Nachkriegszeit.

Die Infrastruktur ist vollständig ausgefallen, vielerorts ist der Krankenhausbetrieb nicht mehr möglich. Dramatisch entwickelt sich die Lage in Erftstadt südwestlich von Köln, wo am Freitagmorgen zahlreiche Häuser von den Fluten weggerissen wurden. Es gibt Todesopfer», sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Es würden «etliche Personen» vermisst. Die Lage war am Freitagmittag noch unübersichtlich.

Mobilfunknetz lahmgelegt

Im Kreis Ahrweiler ist die Rede von 1300 Vermissten. Eine Sprecherin erklärte sich die hohe Zahl allerdings auch mit dem teilweise lahmgelegten Mobilfunknetz. Zudem ging ein Sprecher der Polizei in Koblenz davon aus, dass auch mehrfache Vermisstenmeldungen durch besorgte Angehörige eingegangen sind.

Eine Überprüfung sei nicht möglich, weil das Telefon- und Mobilfunknetz ausgefallen sei. Wie viele Menschen tatsächlich vermisst würden, lasse sich angesichts der unübersichtlichen Lage so nicht sagen.

«Man muss im Moment feststellen, mit dem Leerlaufen oder dem Leerpumpen von Kellern stoßen wir immer wieder auf Menschen, die ihr Leben in diesen Fluten gelassen haben», sagte Roger Lewent, der Innenminister von Rheinland-Pfalz zur «Bild».

«Er kam nicht mehr raus»

Die Retter erreichten aus den Häusern immer wieder Notrufe eingeschlossener Menschen, die trotz Warnungen in das Gefahrengebiet zurückgekehrt sind oder es gar nicht verlassen haben. In vielen Fällen sei ein Rettungseinsatz nicht möglich.

Mehrere Pflegeheime mussten evakuiert werden. Zuvor hatte sich in Sinzig, Rheinland-Pfalz, ein Drama in einem Wohnheim abgespielt. Zwölf Menschen ertranken in den Fluten. «Auf Bitte der Feuerwehr hätte das Gebäude evakuiert werden sollen. Doch als der Mitarbeiter rüber ist, kam die Flutwelle – er kam nicht mehr raus und konnte keine Hilfe leisten«, erzählt ein traumatisierter Verantwortlicher.

Feuerwehrmann stirbt in Fluten

Im Kreis Heinsberg gelang es der Feuerwehr, drei schwer verletzte Menschen aus dem Fluss Wurm zu retten, die zu ertrinken drohten. Ohnehin gehen Feuerwehr und Retter enorme Risiken ein, die tödlich enden können: «In Altena sind einem jungen Feuerwehrmann einfach die Beine am Fluss Nette weggerissen worden und er ist ertrunken», schreiben lokale Medien.

Wie riskant der Einsatz der Retter ist. zeigt auch ein Video aus den sozialen Medien , das aus Hagen stammen soll:



«Auch wenn das Wasser relativ flach aussieht, war es eine gefährliche Situation», schreibt hierzu der «Focus». «Verliert man in fließenden Gewässern den Bodenkontakt, ist es oft schwer wieder Halt zu finden und aufzustehen. Grund dafür ist die Gleitreibung, die entsteht, wenn ein Körper durch eine Kraft gegen einen anderen Körper gedrückt wird.»

Eine Riesengewalt

Auch dieser Feuerwehreinsatz in Stolberg bei Aachen zeigt, gegen welche Gewalten die Helfer anzukämpfen hatten.

Der Rettungseinsatz in der Region läuft unter Hochdruck, auch mit Unterstützung der Bundeswehr, die mit schwerem Gerät wie etwa Räumpanzern anrückt:

Inzwischen sind nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums mehr als 850 Soldaten und Soldatinnen bei den Unwettern im Einsatz – «Tendenz steigend».

An den Flüssen und Seen in Baden-Württemberg erwarteten die Experten für Freitag steigende Wasserstände. In einigen Regionen werden erneut Straßen gesperrt, im Allgäu steht ein Wohngebiet unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern, etwa in Oberschwaben. Vor allem in kleineren Gewässern könne der Wasserstand schnell ansteigen.

In Nordrhein-Westfalen wird mit fallenden Wasserständen gerechnet, dies werde aber teils nur langsam geschehen. Die Pegelstände bewegten sich oft noch oberhalb der Warnschwellen, etwa an Erft, Ruhr, Rur, Sieg und Weser, teilte das Landesumweltamt mit.

«Es werden noch mehr werden»

In Rheinland-Pfalz ist der Kreis Ahrweiler Schwerpunkt der Katastrophe. Allein im Dorf Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen, zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt.

Erhebliche Schäden gab es auch in weiteren Regionen der Eifel sowie im Landkreis Trier-Saarburg. Zur Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz: «Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden.»

In Nordrhein-Westfalen sind 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen. Das dortige Innenministerium spricht von 43 Toten.

(L'essentiel/gux)